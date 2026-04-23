На участке дороги в Кузбассе сделали технологический проезд

2026-04-23T06:47+0300

КЕМЕРОВО, 23 апр - ПРАЙМ. Дорожные службы, работающие на участке дороги в Новокузнецком районе, где произошла деформация полотна, сделали технологический проезд к наиболее сложным участкам, сообщает дирекция автодорог Кузбасса. Госавтоинспекция в среду сообщила, что в Новокузнецком округе на 186-м километре произошло частичное обрушение дороги, движение там перекрыли. Как следует из фото и видео, распространенных в соцсетях, в асфальтном покрытии на данном участке дороги образовались множественные глубокие ямы и провалы. Губернатор Кузбасса Илья Середюк ввел региональный режим ЧС. Движение на данной дороге закрыто. "Дорожные службы продолжают восстанавливать дорогу на участке трассы Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк. Работы ведутся в круглосуточном режиме без остановки. Специалистами уже выполнен технологический проезд для строительной техники к наиболее сложным участкам. Продолжается мониторинг осадки дорожного полотна. Сейчас необходимо обеспечить безопасный технологический проезд для движения легкового транспорта", - говорится в сообщении.

