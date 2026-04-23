В МИД заявили о самой низкой точке в отношениях России и США - 23.04.2026, ПРАЙМ
В МИД заявили о самой низкой точке в отношениях России и США
Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Панкин. | 23.04.2026, ПРАЙМ
ООН, 23 апр – ПРАЙМ. Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко", - сказал Панкин журналистам в ООН, когда те попросили охарактеризовать отношения между двумя странами при президенте США Дональде Трампе. В то же время, Панкин отметил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными. "Прямые контакты между нашими президентами, российским и американским президентом в Анкоридже, были довольно плодотворными. Вероятно, сложность в том, что нет предсказуемости. Утром можно услышать одно, а вечером - другое, противоположное, или на следующий день - действия, противоречащие и тому, и другому. Так что именно высокая непредсказуемость - самая большая проблема", – добавил замглавы МИД. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
01:00 23.04.2026
 
