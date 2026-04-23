Минфин возобновит операции с валютой и золотом по бюджетному правилу

2026-04-23T15:38+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин России для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему РФ возобновляет операции с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года, сообщило министерство. "В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему Минфин России возобновляет с мая 2026 года операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках "бюджетного правила"", - говорится в материалах на сайте ведомства. "Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года", - отметили в Минфине. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12 часов дня, говорится в материалах.

