Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил снизить тарифы страховых взносов для МСП - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260423/mironov-869379984.html
Миронов предложил снизить тарифы страховых взносов для МСП
экономика
россия
финансы
сергей миронов
мсп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869379984.jpg?1776899037
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:03 23.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона подготовлен в целях снижения фискальной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, стимулирования роста фонда оплаты труда, создания новых рабочих мест, а также повышения устойчивости сектора МСП как одного из ключевых источников налоговых поступлений и занятости в Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что проект направлен на повышение фонда оплаты труда, создание новых рабочих мест и повышение устойчивости МСП как одного из ключевых источников налоговых поступлений и занятости в России.
Он отметил, что сегодня предприятия МСП платят пониженный тариф страховых взносов в размере 15%, если заработная плата сотрудника превышает 1,5 МРОТ в месяц, а партия "Справедливая Россия" предлагает снизить тариф до 10%.
"Сегодня МРОТ составляет 27 тысяч рублей в месяц. Полтора МРОТ – это 40,5 тысяч рублей…Очевидно, что снижение ставки тарифа страховых взносов до 10% позволит поддержать прежде всего те предприятия, которые стремятся выплачивать сотрудникам более высокую официальную заработную плату", – добавил политик.
Необходимость принятия законопроекта, по мнению Миронова, обусловлена ещё и тем, что именно малые и средние предприятия сегодня обеспечивают существенную часть экономической активности, занятости и налоговых поступлений в стране.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала