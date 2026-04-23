Миронов предложил снизить тарифы страховых взносов для МСП
2026-04-23T02:03+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона подготовлен в целях снижения фискальной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, стимулирования роста фонда оплаты труда, создания новых рабочих мест, а также повышения устойчивости сектора МСП как одного из ключевых источников налоговых поступлений и занятости в Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что проект направлен на повышение фонда оплаты труда, создание новых рабочих мест и повышение устойчивости МСП как одного из ключевых источников налоговых поступлений и занятости в России.
Он отметил, что сегодня предприятия МСП платят пониженный тариф страховых взносов в размере 15%, если заработная плата сотрудника превышает 1,5 МРОТ в месяц, а партия "Справедливая Россия" предлагает снизить тариф до 10%.
"Сегодня МРОТ составляет 27 тысяч рублей в месяц. Полтора МРОТ – это 40,5 тысяч рублей…Очевидно, что снижение ставки тарифа страховых взносов до 10% позволит поддержать прежде всего те предприятия, которые стремятся выплачивать сотрудникам более высокую официальную заработную плату", – добавил политик.
Необходимость принятия законопроекта, по мнению Миронова, обусловлена ещё и тем, что именно малые и средние предприятия сегодня обеспечивают существенную часть экономической активности, занятости и налоговых поступлений в стране.
