Forbes опубликовал список российских миллиардеров на 2026 год

2026-04-23T07:14+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Список российских миллиардеров на 2026 год возглавил основной акционер и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, сообщил журнал Forbes, опубликовавший обновленный ежегодный перечень. По оценке Forbes, капитал Мордашова достиг 37 миллиардов долларов. ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Мордашов (77,03% акций).

