https://1prime.ru/20260423/mosbirzha-869390948.html
Российский рынок акций продолжает умеренное повышение предыдущих дней
2026-04-23T13:30+0300
экономика
рынок
акции
торги
рф
евгений локтюхов
мосбиржа
роснефть
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга торгуется в умеренном плюсе, в точности повторяя динамику двух предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.18 мск повышается на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 765,19 пункта. При этом по итогам основной сессии среды ранее он прибавил 0,14%, а вторника - 0,15%. В частности, дорожают бумаги "Роснефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Мосэнерго" (+0,8%). Снижаются в цене акции ЮГК (-1,4%), "Северстали" (-1,4%), НЛМК (-1,3%). Кроме того, акции ММК теряют 1,6% стоимости после сообщений о том, что чистый убыток группы "Магнитогорский металлургический комбинат" по МСФО по итогам прошлого квартала составил 1,37 миллиарда рублей - после прибыли годом ранее в 3,1 миллиарда. Также группа снизила квартальное производство стали на 5%. Индекс Мосбиржи держит курс на отметку 2800 пунктов, однако для ее пробоя нужны весомые поводы, говорит Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Пока же позитивный фон поддерживается уходом стоимости нефти выше 100 долларов за баррель по марке Brent. Также есть надежда, что в пятницу ЦБ РФ снизит ключевую ставку более чем на 0,5 процентного пункта", - добавляет он. Стоимость нефти марки Brent растёт сейчас на 1,8%, до 103,8 доллара за баррель. Попытки фиксации прибыли в течение дня ослабнут и по итогам сегодняшних торгов на рынке акций сохранится инерция к повышению, рассчитывает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Целью движения индекса Мосбиржи к заседанию Банка России видим верхнюю границу нашего текущего целевого диапазона 2700-2800 пунктов", - заключает он.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
