МТС вернул в бюджет 634 миллиона рублей по делу о повышении тарифов

МТС вернул в бюджет 634 миллиона рублей по делу о повышении тарифов - 23.04.2026, ПРАЙМ

МТС вернул в бюджет 634 миллиона рублей по делу о повышении тарифов

МТС по итогам дела о необоснованном повышении тарифов перечислил 634 миллиона рублей в бюджет и вернул тарифы на прежний уровень, заявил глава Федеральной... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T14:05+0300

2026-04-23T14:05+0300

2026-04-23T14:05+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. МТС по итогам дела о необоснованном повышении тарифов перечислил 634 миллиона рублей в бюджет и вернул тарифы на прежний уровень, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "МТС по итогам рассмотрения дела о необоснованном повышении тарифов перечислил в бюджет 634 миллиона рублей и вернул тарифы на прежний уровень", - заявил он в рамках ежегодной коллегии ведомства. В конце ноября 2025 года МТС сообщил об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение. Так, компания в рамках урегулирования спора должна перечислить около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень. При этом в январе ФАС направила МТС предупреждение о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов. Отмечалось, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи. Позже в МТС заявили РИА Новости, что мировое соглашение не затрагивает вопросы будущих инициатив компании.

бизнес, россия, максим шаскольский, мтс