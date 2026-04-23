СМИ раскрыли, что Франция и Польша хотят натворить на границе с Россией - 23.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что Франция и Польша хотят натворить на границе с Россией
Париж и Варшава планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия, пишет Wirtualna Polska. | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Париж и Варшава планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия, пишет Wirtualna Polska."Учения скоро пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши", — говорится в публикации.Отмечается, что в ходе этих учений будут задействованы самолеты Rafale, способные нести на себе ядерные боеголовки: истребители будут отрабатывать удары по целям на территории России и Белоруссии.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Париж и Варшава планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия, пишет Wirtualna Polska.
"Учения скоро пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши", — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе этих учений будут задействованы самолеты Rafale, способные нести на себе ядерные боеголовки: истребители будут отрабатывать удары по целям на территории России и Белоруссии.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
