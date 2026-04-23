Индекс Nikkei 225 впервые в истории преодолел порог в 60 тысяч пунктов

2026-04-23T04:49+0300

ТОКИО, 23 апр – ПРАЙМ. Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг впервые в истории преодолел порог в 60 тысяч пунктов, следует из данных торгов. Индекс Nikkei 225 вскоре после начала торгов достиг отметки 60 013,98 пункта, рост составил примерно 0,7%. Такую динамику связывают с продлением перемирия на Ближнем Востоке, а также с ростом фондовых индексов США.

