Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники - 23.04.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники
Почти каждый четвертый (23%) опрошенный россиянин планирует посвятить майские праздники огороду, еще 19% респондентов предпочтут отдых на даче, а 17% хотят в... | 23.04.2026, ПРАЙМ
04:22 23.04.2026
 
Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники

"Работа.ру": 23% россиян планируют посвятить майские праздники огороду

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Почти каждый четвертый (23%) опрошенный россиянин планирует посвятить майские праздники огороду, еще 19% респондентов предпочтут отдых на даче, а 17% хотят в это время подработать, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно данным опроса, 23% респондентов планируют посвятить время огороду, а 19% предпочтут отдых на даче. Для 17% это будет возможность подработать", - говорится в результатах.
Уточняется, что на шашлыки хотят поехать 14% опрошенных, еще 12% займутся своим здоровьем. Порядка 10% россиян решили отправиться в гости к родителям или родственникам, начать ремонт или посетить культурные мероприятия - сходить в кино, театры, галереи.
Кроме того, 7% респондентов планируют поехать в другие города или отправиться в автопутешествия. При этом треть участников исследования (32%) не собираются ничего планировать и просто отдохнут дома, а 23% будут работать. Еще 12% выбрали другие варианты проведения праздничных дней.
Исследование проходило в марте 2026 года среди более 3,2 тысячи респондентов.​
 
