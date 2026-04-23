Счетная палата оценила эффективность соцконтрактов в России

2026-04-23T00:30+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила результативность применения социального контракта в России в 2025 году, установив эффективность инструмента для снижения уровня бедности в стране, и отметила наиболее востребованные направления соцконтрактов у россиян: открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и помощь в поиске работы, следует из материалов ведомства. Программа социального контракта - это мера господдержки, направленная на повышение доходов малоимущих семей и граждан, чей доход не достигает прожиточного минимума, установленного в их регионе. Семья или гражданин заключает с органами соцзащиты договор, которым предоставляется субсидия со строго определенной целью - например, получить работу или открыть бизнес. Также с помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Программа реализуется с 2013 года, на все регионы РФ она была распространена с 2021 года. Как отмечают в Счетной палате, за счет оказанной поддержки, по предварительным данным, заключено более 230 тысяч соцконтрактов (на 16,6% больше, чем в 2024 году), что позволило оказать соцпомощь более чем 650 тысячам малоимущих граждан (на 19% больше показателя 2024 года). "По итогам 2025 года 74,8% граждан, реализовавших соцконтракт, смогли повысить свои доходы, а 44,4% - вышли из бедности", - сказано в материалах. Наиболее востребованными и результативными для граждан, как и в прошлые годы, остаются соцконтракты, заключаемые для открытия бизнеса (ИПД) и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). "В 2025 году доля соцконтрактов на ИПД выросла по сравнению с 2024 годом с 41,4% до 43,5%, на ЛПХ – с 12% до 12,4%. Всего в 2025 году по этим направлениям было заключено более половины соцконтрактов – 55,9%, или 133,6 тысячи соцконтрактов", - говорится в материалах. "Вторым по популярности направлением реализации соцконтрактов остается помощь в поиске работы. При этом в 2025 году доля таких соцконтрактов снизилась по сравнению с 2024 годом - с 35,2% до 32,8%", - отметили в Счетной палате. При этом оказание помощи в трудной жизненной ситуации наименее результативно, поскольку такие соцконтракты не способствуют повышению занятости граждан и не приводят к устойчивому росту их доходов, выяснило контрольное ведомство. "При этом их доля остается достаточно высокой – 11,3% от общего количества соцконтрактов, заключенных в 2025 году", - отмечается в материалах. У большинства граждан, реализовавших соцконтракт, устойчивость доходов сохраняется минимум в течение двух лет после его завершения, выяснили аудиторы. В целом Счетная палата считает необходимым проводить более качественную оценку заявок граждан на получение поддержки по соцконтрактам. По итогам аудита ведомство предложило Минтруду России проанализировать принятые в регионах требования к бизнес-планам и планам развития ЛПХ и подготовить для субъектов РФ типовую форму методики их оценки.

