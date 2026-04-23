Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в правительстве

2026-04-23T09:23+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в правительстве, назвав такие мнения "традиционной забавой в телеграмм-каналах". "Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!" - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву на вопрос, не планируются ли какие-то перестановки в правительстве после недавних критических замечаний президента об экономическом росте.

