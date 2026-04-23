В ПСБ прокомментировали новые правила льготной ипотеки - 23.04.2026, ПРАЙМ
В ПСБ прокомментировали новые правила льготной ипотеки
Нововведения Минфина РФ по ипотеке несколько охладят рынок, но существенного сокращения в сегменте льготной ипотеки не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости | 23.04.2026, ПРАЙМ
В ПСБ прокомментировали новые правила льготной ипотеки

Эксперт Щавелев: сокращения в сегменте льготной ипотеки не ожидается

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Нововведения Минфина РФ по ипотеке несколько охладят рынок, но существенного сокращения в сегменте льготной ипотеки не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
С 1 февраля 2026 года в России заработали новые правила ипотечного кредитования, согласно которым нельзя оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке - по одному на каждого из супругов - теперь оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
"Нововведения несколько охладят рынок, существенного сокращения в сегменте льготной ипотеки не ожидается. Инициатива Минфина направлена на устранение технического спроса, сформировавшегося в рамках программ с господдержкой, и призвана сделать их более адресными", - сказал он.
Согласно данным Банка России, объемы выдач ипотеки в марте увеличились на 14%, до 330 миллиардов рублей после 290 миллиардов рублей в феврале. Доля ипотеки с господдержкой составила 60% от общего объема выдач, как и в феврале (в 2025 году она была в среднем 82%), сообщается в материалах ЦБ. При этом по наиболее востребованной семейной ипотеке предоставлено 159 миллиардов рублей (рост на 11% к результату февраля в 142 миллиарда рублей).
 
