Путин назвал приоритетную задачу в России

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для РФ поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей.

2026-04-23T11:17+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для РФ поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей."Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача", - отметил Путин в приветствии участникам конференции "Демографический перелом в России: пути достижения". Телеграмму президента зачитал полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.Глава государства выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком уровне, а ее решения найдут практическое применение. Кроме того, Путин поздравил лауреатов национальной премии "Большая семья России" для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве.

