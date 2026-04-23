https://1prime.ru/20260423/putin--869387772.html
Путин назвал приоритетную задачу в России
Путин назвал приоритетную задачу в России - 23.04.2026, ПРАЙМ
Путин назвал приоритетную задачу в России
Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для РФ поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T10:49+0300
2026-04-23T10:49+0300
2026-04-23T11:17+0300
экономика
россия
общество
рф
центральный федеральный округ
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для РФ поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей."Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача", - отметил Путин в приветствии участникам конференции "Демографический перелом в России: пути достижения". Телеграмму президента зачитал полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.Глава государства выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком уровне, а ее решения найдут практическое применение. Кроме того, Путин поздравил лауреатов национальной премии "Большая семья России" для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве.
рф
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, центральный федеральный округ, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Центральный федеральный округ, Владимир Путин
Путин назвал приоритетную задачу в России
Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и многодетности в России