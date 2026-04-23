https://1prime.ru/20260423/putin-869378203.html

Путин в Кремле встретился с российскими боксерами

Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости.

2026-04-23T00:00+0300

общество

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869378203.jpg?1776891608

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости. На встрече Путин вручит спортсменам государственные награды, присвоенные накануне указом президента. Ранее глава государства наградил орденом Дружбы председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева, трехкратного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженного мастера спорта России Муслима Гаджимагомедова. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

