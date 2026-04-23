Путин в Кремле встретился с российскими боксерами - 23.04.2026, ПРАЙМ
Путин в Кремле встретился с российскими боксерами
Путин в Кремле встретился с российскими боксерами - 23.04.2026, ПРАЙМ
Путин в Кремле встретился с российскими боксерами
Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T00:00+0300
2026-04-23T00:00+0300
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости. На встрече Путин вручит спортсменам государственные награды, присвоенные накануне указом президента. Ранее глава государства наградил орденом Дружбы председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева, трехкратного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженного мастера спорта России Муслима Гаджимагомедова. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.
общество , россия, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин в Кремле встретился с российскими боксерами

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече Путин вручит спортсменам государственные награды, присвоенные накануне указом президента.
Ранее глава государства наградил орденом Дружбы председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева, трехкратного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженного мастера спорта России Муслима Гаджимагомедова.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.
 
