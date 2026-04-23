Путин обсудит с членами правительства развитие Арктической зоны РФ - 23.04.2026, ПРАЙМ
Путин обсудит с членами правительства развитие Арктической зоны РФ
Путин обсудит с членами правительства развитие Арктической зоны РФ
Путин обсудит с членами правительства развитие Арктической зоны РФ

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
Совещание пройдет в формате видеоконференции, с докладами выступят вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНТУР АРКТИКИ
Роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет, сообщил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Арктика - территория диалога" в марте 2025 года. По его словам, на Арктическую зону приходится свыше четверти территории РФ, здесь живут и работают почти 2,5 миллиона россиян, в Арктике формируется 7% ВВП России и около 11% экспорта.
При этом существуют колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона, подчеркнул Путин. Важнейшим направлением он назвал укрепление транспортного и логистического контура Арктики, в том числе за счет развития Северного морского пути. Он должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
Коридор призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом. Грузовая база Трансарктического коридора будет расти за счет добычи и глубокой переработки ресурсов в Арктике, увеличения международного транзита и сопряжения Трансарктического коридора с российской железнодорожной сетью - от северо-запада до Дальнего Востока, до БАМа и Транссиба, рассказал президент РФ.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Одной из приоритетных задач по укреплению логистического и транзитного контура Арктики является развитие ледокольного флота, заявил Путин на арктическом форуме в 2025 году. Россия уже сейчас имеет самый большой ледокольный флот в мире, однако перед государством стоит задача усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у РФ.
Кроме того, перед Россией стоят задачи по развитию торгового флота и созданию условий для роста эффективных отечественных операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику. Также российские власти будут опережающими темпами увеличивать мощности и оборот северных портов и реализуют проект развития Арктического полигона железных дорог, подчеркивал Путин.
С учетом коренных перемен в мировой экономике Москва готова предложить другим государствам новые, более безопасные, надежные и выгодные логистические маршруты, диверсифицировать глобальные потоки, сообщил президент РФ во время церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры в марте. В связи с этим он поставил задачу максимально эффективно реализовать колоссальный логистический и транзитный потенциал России.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
При этом геополитическая конкуренция в арктическом регионе усиливается. В качестве примера Путин приводил в том числе ситуацию с США и Гренландией. Президент РФ не раз подчеркивал, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Однако Москва внимательно следит за развитием ситуации в регионе, выстраивает адекватную линию реагирования, повышает боевые возможности Вооруженных сил и модернизирует объекты военной инфраструктуры.
Вместе с тем Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и экономическое, промышленное освоение территории. Причем Москва готова к совместной работе не только с арктическими государствами, но и со всеми, кто разделяет ответственность за стабильное будущее планеты.
 
