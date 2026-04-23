https://1prime.ru/20260423/putin-869378377.html

Путин обсудит с членами правительства развитие Арктической зоны РФ

2026-04-23T00:18+0300

экономика

россия

рф

арктика

москва

владимир путин

юрий трутнев

виталий савельев

росатом

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869378377.jpg?1776892694

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Совещание пройдет в формате видеоконференции, с докладами выступят вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНТУР АРКТИКИ Роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет, сообщил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Арктика - территория диалога" в марте 2025 года. По его словам, на Арктическую зону приходится свыше четверти территории РФ, здесь живут и работают почти 2,5 миллиона россиян, в Арктике формируется 7% ВВП России и около 11% экспорта. При этом существуют колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона, подчеркнул Путин. Важнейшим направлением он назвал укрепление транспортного и логистического контура Арктики, в том числе за счет развития Северного морского пути. Он должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Коридор призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом. Грузовая база Трансарктического коридора будет расти за счет добычи и глубокой переработки ресурсов в Арктике, увеличения международного транзита и сопряжения Трансарктического коридора с российской железнодорожной сетью - от северо-запада до Дальнего Востока, до БАМа и Транссиба, рассказал президент РФ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ Одной из приоритетных задач по укреплению логистического и транзитного контура Арктики является развитие ледокольного флота, заявил Путин на арктическом форуме в 2025 году. Россия уже сейчас имеет самый большой ледокольный флот в мире, однако перед государством стоит задача усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у РФ. Кроме того, перед Россией стоят задачи по развитию торгового флота и созданию условий для роста эффективных отечественных операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику. Также российские власти будут опережающими темпами увеличивать мощности и оборот северных портов и реализуют проект развития Арктического полигона железных дорог, подчеркивал Путин. С учетом коренных перемен в мировой экономике Москва готова предложить другим государствам новые, более безопасные, надежные и выгодные логистические маршруты, диверсифицировать глобальные потоки, сообщил президент РФ во время церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры в марте. В связи с этим он поставил задачу максимально эффективно реализовать колоссальный логистический и транзитный потенциал России. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ При этом геополитическая конкуренция в арктическом регионе усиливается. В качестве примера Путин приводил в том числе ситуацию с США и Гренландией. Президент РФ не раз подчеркивал, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Однако Москва внимательно следит за развитием ситуации в регионе, выстраивает адекватную линию реагирования, повышает боевые возможности Вооруженных сил и модернизирует объекты военной инфраструктуры. Вместе с тем Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и экономическое, промышленное освоение территории. Причем Москва готова к совместной работе не только с арктическими государствами, но и со всеми, кто разделяет ответственность за стабильное будущее планеты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

