Путин с иронией напомнил про прецеденты с участием трансгендеров в соревнованиях - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/putin-869380086.html
Путин с иронией напомнил про прецеденты с участием трансгендеров в соревнованиях
общество
россия
париж
владимир путин
мок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869380086.jpg?1776899401
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил про случаи, когда в соревнованиях участвовали трансгендеры. В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского. Среди награжденных был боксер Илья Попов, который рассказал, как в 2018 году ему удалось поучаствовать в юношеских Олимпийских играх. Присутствующий там генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин добавил, что тогда на играх выступала также Анастасия Шамонова. "Вы с Настей боксировали?" - пошутил Путин, вызвав смех у присутствующих. "К сожалению, в мировом спорте такие прецеденты были", - добавил президент. На Олимпийских играх в Париже в 2024 году широкое обсуждение вызвал допуск до турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. В марте этого года Международный олимпийский комитет ввел новую политику, запрещающую трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Обновленные правила вступят в силу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Путин ранее также заявлял, что участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт.
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:10 23.04.2026
 

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала