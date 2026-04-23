Путин с иронией напомнил про прецеденты с участием трансгендеров в соревнованиях

Президент России Владимир Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил про случаи, когда в соревнованиях участвовали трансгендеры. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T02:10+0300
общество
россия
париж
владимир путин
мок
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил про случаи, когда в соревнованиях участвовали трансгендеры.
В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.
Среди награжденных был боксер Илья Попов, который рассказал, как в 2018 году ему удалось поучаствовать в юношеских Олимпийских играх. Присутствующий там генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин добавил, что тогда на играх выступала также Анастасия Шамонова.
"Вы с Настей боксировали?" - пошутил Путин, вызвав смех у присутствующих.
"К сожалению, в мировом спорте такие прецеденты были", - добавил президент.
На Олимпийских играх в Париже в 2024 году широкое обсуждение вызвал допуск до турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.
В марте этого года Международный олимпийский комитет ввел новую политику, запрещающую трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Обновленные правила вступят в силу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Путин ранее также заявлял, что участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт.
