https://1prime.ru/20260423/putin-869380365.html

Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса Беспутину

2026-04-23T02:25+0300

общество

экономика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869380365.jpg?1776900310

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину. В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского. Среди награжденных был Беспутин, который стоял без бокала. Во время беседы Путин обратил на это внимание. "А вам чего, не наливали?" - уточнил президент и отдал свой. Беспутин попытался отказаться и вернуть бокал главе государства. "Мне принесут", - успокоил спортсмена президент.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

