Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса Беспутину - 23.04.2026, ПРАЙМ
Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса Беспутину
02:25 23.04.2026
 

Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса Беспутину

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину.
В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.
Среди награжденных был Беспутин, который стоял без бокала. Во время беседы Путин обратил на это внимание.
"А вам чего, не наливали?" - уточнил президент и отдал свой.
Беспутин попытался отказаться и вернуть бокал главе государства.
"Мне принесут", - успокоил спортсмена президент.
 
