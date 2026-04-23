Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом сел

Президент РФ Владимир Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых населенных пунктов.

2026-04-23T16:48+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых населенных пунктов. Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания с докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, что в малых населенных пунктах, куда пришел дешевый интернет, отток населения замедляется, в связи с этим Шадаев подчеркнул важность продолжения такой работы. Глава государства, обращаясь к Шадаеву, отметил, что люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса. "Прошу вас эту работу (по обеспечению интернетом малых населенных пунктов - ред.) продолжить", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20260423/mintsifry--869393536.html

