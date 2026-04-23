Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/putin-869395552.html
Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом сел
2026-04-23T16:48+0300
россия
рф
владимир путин
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
https://1prime.ru/20260423/mintsifry--869393536.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c767d0f43d5f71a62786221768d64324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:48 23.04.2026
 
© РИА Новости . Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых населенных пунктов.
Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания с докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, что в малых населенных пунктах, куда пришел дешевый интернет, отток населения замедляется, в связи с этим Шадаев подчеркнул важность продолжения такой работы.
Глава государства, обращаясь к Шадаеву, отметил, что люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.
"Прошу вас эту работу (по обеспечению интернетом малых населенных пунктов - ред.) продолжить", - сказал Путин.
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Минцифры включило в "белый список" Газпромбанк, КХЛ и каршеринги
15:27
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала