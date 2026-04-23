https://1prime.ru/20260423/putin-869395552.html
Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом сел
2026-04-23T16:48+0300
россия
рф
владимир путин
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых населенных пунктов. Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания с докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, что в малых населенных пунктах, куда пришел дешевый интернет, отток населения замедляется, в связи с этим Шадаев подчеркнул важность продолжения такой работы. Глава государства, обращаясь к Шадаеву, отметил, что люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса. "Прошу вас эту работу (по обеспечению интернетом малых населенных пунктов - ред.) продолжить", - сказал Путин.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c767d0f43d5f71a62786221768d64324.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
