Решетников оценил тенденцию на замедление инфляции в России - 23.04.2026, ПРАЙМ
Решетников оценил тенденцию на замедление инфляции в России
Тенденция на замедление инфляции в России является абсолютно устойчивой, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на... | 23.04.2026, ПРАЙМ
14:25 23.04.2026
 
Решетников оценил тенденцию на замедление инфляции в России

Решетников: тенденция на замедление инфляции в России является устойчивой

БЕЛГРАД, 23 апр - ПРАЙМ. Тенденция на замедление инфляции в России является абсолютно устойчивой, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сербско-российском форуме в Белграде.
"Как мы видим по динамике этого года, это (замедление роста цен - ред.) абсолютно устойчивая тенденция", - сказал Решетников.
Он напомнил, что инфляция по итогам 2025 года замедлилась до 5,6% с 9,5% в 2024 году. И тенденция на снижение инфляции сохраняется.
Решетников добавил, что по итогам прошлого года российская экономика выросла на 1%, но это была "плата за снижение инфляции". При этом за три года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%, и основным драйвером был внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный.
"В этой связи мы видим, что у нас есть очень крепкий фундамент для дальнейшего развития. За последние годы Россия перестроила логистику и торговлю, российские компании заполнили ниши после ухода ряда зарубежных компаний, мы заместили необходимую нам продукцию и оборудование, нашли новых партнеров, в ряде случае просто научились грамотно обслуживать и модернизировать те произведственные мощности", - отметил министр.
Он подчеркнул, что Россия за последние годы снизила долю ресурсной экономики и сделала ставку на отрасли экономики предложения.
В ЦСР рассказали о лидерах роста в российской экономике
