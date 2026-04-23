Решетников оценил тенденцию на замедление инфляции в России

Тенденция на замедление инфляции в России является абсолютно устойчивой, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T14:25+0300

БЕЛГРАД, 23 апр - ПРАЙМ. Тенденция на замедление инфляции в России является абсолютно устойчивой, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сербско-российском форуме в Белграде. "Как мы видим по динамике этого года, это (замедление роста цен - ред.) абсолютно устойчивая тенденция", - сказал Решетников. Он напомнил, что инфляция по итогам 2025 года замедлилась до 5,6% с 9,5% в 2024 году. И тенденция на снижение инфляции сохраняется. Решетников добавил, что по итогам прошлого года российская экономика выросла на 1%, но это была "плата за снижение инфляции". При этом за три года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%, и основным драйвером был внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный. "В этой связи мы видим, что у нас есть очень крепкий фундамент для дальнейшего развития. За последние годы Россия перестроила логистику и торговлю, российские компании заполнили ниши после ухода ряда зарубежных компаний, мы заместили необходимую нам продукцию и оборудование, нашли новых партнеров, в ряде случае просто научились грамотно обслуживать и модернизировать те произведственные мощности", - отметил министр. Он подчеркнул, что Россия за последние годы снизила долю ресурсной экономики и сделала ставку на отрасли экономики предложения.

