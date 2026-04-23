Россия приглашена на саммит G20 в США на высшем уровне
Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T01:18+0300
ООН, 23 апр - ПРАЙМ. Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", - сказал Панкин журналистам в ООН.
Как отметила ранее в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина.
Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
