В России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов - 23.04.2026, ПРАЙМ
В России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов
01:48 23.04.2026
 
В России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов, выяснило РИА Новости, изучив базу Росстандарта. Новые требования к оборудованию позволят снизить теплопотребление зданий и сделать его экономичнее, прокомментировали в ведомстве.
ГОСТ устанавливает требования к специальному оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления, оснащенной автоматическим управлением. Это означает, что система позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в каждой квартире.
"Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения. ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания", - рассказали в Росстандарте.
В ведомстве также добавили, что ГОСТ касается в первую очередь проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования. Они могут учитывать технические требования при разработке проектной документации и выборе оборудования.
"Стандарт обеспечит автоматизацию и диспетчеризацию системы отопления в пределах одного жилого помещения, учет потребления тепловой энергии и автоматическую защиту от протечек", - заключили в Росстандарте.
 
