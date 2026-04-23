Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Грузию - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260423/rossija-869381195.html
Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Грузию
Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Грузию - 23.04.2026, ПРАЙМ
Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Грузию
Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок - до 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T04:46+0300
2026-04-23T04:46+0300
энергетика
бизнес
экономика
грузия
украина
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869381195.jpg?1776908810
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок - до 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии. Так, российские компании поставили на грузинский рынок подсолнечного масла на 5,4 миллиона долларов против 3,2 миллиона в феврале. Таким образом, сумма экспорта выросла в 1,7 раза за месяц. В результате по итогам марта Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла в Грузию. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (272,6 тысячи долларов) и Азербайджан (152,7 тысячи долларов).
грузия
украина
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, грузия, украина, азербайджан
Энергетика, Бизнес, Экономика, ГРУЗИЯ, УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН
04:46 23.04.2026
 
Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Грузию

Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок - до 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии.
Так, российские компании поставили на грузинский рынок подсолнечного масла на 5,4 миллиона долларов против 3,2 миллиона в феврале. Таким образом, сумма экспорта выросла в 1,7 раза за месяц.
В результате по итогам марта Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла в Грузию. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (272,6 тысячи долларов) и Азербайджан (152,7 тысячи долларов).
 
ЭнергетикаЭкономикаБизнесГРУЗИЯУКРАИНААЗЕРБАЙДЖАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала