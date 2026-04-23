Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Грузию
Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок - до 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T04:46+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок - до 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии.
Так, российские компании поставили на грузинский рынок подсолнечного масла на 5,4 миллиона долларов против 3,2 миллиона в феврале. Таким образом, сумма экспорта выросла в 1,7 раза за месяц.
В результате по итогам марта Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла в Грузию. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (272,6 тысячи долларов) и Азербайджан (152,7 тысячи долларов).
