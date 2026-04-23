https://1prime.ru/20260423/rossija-869381195.html

Россия в марте почти вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Грузию - 23.04.2026, ПРАЙМ

Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок - до 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по... | 23.04.2026, ПРАЙМ

энергетика

бизнес

экономика

грузия

украина

азербайджан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869381195.jpg?1776908810

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок - до 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии. Так, российские компании поставили на грузинский рынок подсолнечного масла на 5,4 миллиона долларов против 3,2 миллиона в феврале. Таким образом, сумма экспорта выросла в 1,7 раза за месяц. В результате по итогам марта Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла в Грузию. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (272,6 тысячи долларов) и Азербайджан (152,7 тысячи долларов).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

