Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/rossijane-869381700.html
Россияне рассказали, как часто они ходят в офисы банков
2026-04-23T05:26+0300
2026-04-23T05:39+0300
банки
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869381700.jpg?1776911972
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:26 23.04.2026 (обновлено: 05:39 23.04.2026)
 
Россияне рассказали, как часто они ходят в офисы банков

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне стали редко посещать офисы банков из-за стремительной цифровизации сервисов: лишь 4% заходят в отделения не реже раза в неделю, а почти каждый пятый не был там более года, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Физические отделения банков практически потеряли роль точки повседневного обслуживания - 4% россиян заходят в офисы не реже раза в неделю, а еще 19% признались, что не были в банке более года", - выяснили аналитики.
При этом 18% опрошенных россиян посещают отделения банков несколько раз в месяц, а около трети - раз в месяц и реже. Чуть более четверти (27%) делают это не чаще раза в год.
При этом 8% пользуются банкоматами не реже раза в неделю, а 39% - несколько раз в месяц. Еще немногим более трети используют банкоматы раз в несколько месяцев, лишь 16% обращаются к банкоматам раз в год или реже.
Однако россияне не готовы полностью уходить "в цифру" - лишь 58% сказали, что их устроил бы полностью цифровой формат банковского обслуживания. Остальные 42% хотели бы сохранить физические офисы банков, даже если в повседневной жизни они им не будут нужны.
Согласно данным ЦБ, в России на начало апреля было 21,9 тысячи банковских офисов, при этом год назад их было на 2 тысячи больше.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала