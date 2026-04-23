Россияне рассказали, как часто они ходят в офисы банков

2026-04-23T05:26+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне стали редко посещать офисы банков из-за стремительной цифровизации сервисов: лишь 4% заходят в отделения не реже раза в неделю, а почти каждый пятый не был там более года, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Физические отделения банков практически потеряли роль точки повседневного обслуживания - 4% россиян заходят в офисы не реже раза в неделю, а еще 19% признались, что не были в банке более года", - выяснили аналитики. При этом 18% опрошенных россиян посещают отделения банков несколько раз в месяц, а около трети - раз в месяц и реже. Чуть более четверти (27%) делают это не чаще раза в год. При этом 8% пользуются банкоматами не реже раза в неделю, а 39% - несколько раз в месяц. Еще немногим более трети используют банкоматы раз в несколько месяцев, лишь 16% обращаются к банкоматам раз в год или реже. Однако россияне не готовы полностью уходить "в цифру" - лишь 58% сказали, что их устроил бы полностью цифровой формат банковского обслуживания. Остальные 42% хотели бы сохранить физические офисы банков, даже если в повседневной жизни они им не будут нужны. Согласно данным ЦБ, в России на начало апреля было 21,9 тысячи банковских офисов, при этом год назад их было на 2 тысячи больше.

