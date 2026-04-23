Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"У нее есть бункер". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало панику в Сети - 23.04.2026, ПРАЙМ
"У нее есть бункер". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало панику в Сети
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что принятие нового пакета санкций против России якобы поможет Украине на фронте, привлекло внимание пользователей соцсети X."Для такого преступника, как вы, отдать другому преступнику 90 миллиардов евро, украденных у ваших налогоплательщиков, — это хорошая новость. Однажды вы поплатитесь за все свои злодеяния. Вас уже преследуют ночные кошмары?" — написал один пользователь."О, слава Богу, еще 90 миллиардов евро! Теперь мы и дальше можем продолжать эту войну. Урсула, вы святая. Продолжайте вводить санкции, чтобы число жертв на Украине оставалось высоким и приносило вам прибыль. Легенда", — саркастично отметил другой."Благодаря Урсуле Европа стала на шаг ближе к масштабной войне. Волнует ли ее это? Нет. У нее есть бункер и много денег", — обрушился с критикой третий."Вы хотите чего угодно, кроме мира. Вы заставляете простых европейцев финансировать вашу войну. Вы презренны", — заключили комментаторы.Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя этот шаг, заявила, что Европа таким образом якобы поможет Украине.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20260423/ukraina-869400567.html
https://1prime.ru/20260423/vsu-869400714.html
https://1prime.ru/20260423/kallas-869397068.html
22:11 23.04.2026 (обновлено: 22:12 23.04.2026)
 

Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
"Одолеть Россию". Слова Каллас об Украине вызвали недовольство на Западе
17:09
 
