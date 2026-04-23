"Все немцы": в ФРГ сделали тревожное заявление о войне с Россией
"Все немцы": в ФРГ сделали тревожное заявление о войне с Россией - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Все немцы": в ФРГ сделали тревожное заявление о войне с Россией
Взаимоотношения между Москвой и Берлином уже никогда не будут прежними, пишет колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер, комментируя утверждение Германией
2026-04-23T22:22+0300
2026-04-23T22:22+0300
2026-04-23T22:22+0300
москва
берлин
германия
владимир путин
нато
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Взаимоотношения между Москвой и Берлином уже никогда не будут прежними, пишет колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер, комментируя утверждение Германией военной стратегии, где Россия определена как "главная угроза"."Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы", — говорится в публикации.По словам автора статьи, стратеги бундесвера глубоко убеждены, что военная угроза со стороны России реальна.Германия впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
москва
берлин
германия
москва, берлин, германия, владимир путин, нато
МОСКВА, Берлин, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, НАТО
"Все немцы": в ФРГ сделали тревожное заявление о войне с Россией
BZ: новая военная стратегия Германии навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином