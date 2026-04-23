Макрон заявил об "очень сильном сигнале" для России

Европа послала России мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет санкций против Москвы, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T22:27+0300

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Европа послала России мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет санкций против Москвы, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон."Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом и свидетельствует о нашей решимости и впредь поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России", — написал он в соцсети X.Французский лидер также добавил, что Европа якобы "держит свое слово" и "будет стоять твердо" в вопросе урегулирования на Украине.Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20260423/rossiya-869400847.html

https://1prime.ru/20260423/rossiya-869401598.html

