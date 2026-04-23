Рубль не реагирует на принятие 20-го пакета санкций ЕС - 23.04.2026, ПРАЙМ
Рубль не реагирует на принятие 20-го пакета санкций ЕС
Рубль спокойно отреагировал на новости о принятии 20-го пакета санкций ЕС, следует из данных Московской биржи. | 23.04.2026, ПРАЙМ
17:28 23.04.2026
 
Рубль не реагирует на принятие 20-го пакета санкций ЕС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Рубль спокойно отреагировал на новости о принятии 20-го пакета санкций ЕС, следует из данных Московской биржи.
Рубль снижается к юаню на Московской бирже, оставаясь примерно в том же узком ценовом диапазоне, в котором оказался после сообщения Минфина о возобновлении операций по бюджетному правилу с мая. К 17.10 мск китайская валюта росла на 11 копеек, до 11,06 рубля.
Страны Европейского союза ранее в четверг приняли 20-й пакет санкций против России, в нем содержится самое большое число мер против физических и юридических лиц за два года. В частности, ЕС запретил операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку со стороны ЕС разработки цифрового рубля, а число российских банков, лишенных доступа к внутреннему рынку ЕС, увеличено до 70. В то же время ЕС в новом пакете не вводит запрет на морские перевозки для энергоресурсов РФ, но формирует основу для будущих подобных мер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
ЭкономикаРынокРФЗАПАДЕСМинфин
 
 
