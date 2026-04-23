Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в четверг днем - 23.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в четверг днем
2026-04-23T15:43+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг демонстрирует небольшой рост на фоне статистики по потребительским ценам и дорожащей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.39 мск рос на 0,32% до 2 775,86 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 101,89 доллара за баррель.
"В четверг, 23 апреля, российский рынок акций к середине дня торгуется в небольшом плюсе, продолжая фазу отскока, стартовавшую на этой неделе. Продолжающийся рост цен на нефть благоприятствует укреплению рынка РФ, при этом конца и края конфликту на Ближнем Востоке все еще не видно, вокруг дальнейших переговоров много неопределенности",- комментирует Зарина Саидова из ФГ "Финам".
Кроме того, в пользу покупательных настроений на российском рынке сыграла свежая статистика по потребительским ценам, поубавившая опасения касательно инфляционного давления и позволяющая с достаточной степенью уверенности ожидать щедрого понижения ключевой ставки ЦБ РФ на грядущем заседании, добавила она.
"Поводом для позитивного старта торгов послужили данные по инфляции, опубликованные Росстатом накануне. Недельная инфляция практически не изменилась, а вот в годовом выражении на 20 апреля рост потребительских цен в РФ замедлился до 5,68% с 5,77% неделей ранее", - напомнил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
"Лучше рынка выглядит "Селигдар" (+5,47%), хотя само золото сегодня снижается. Похоже, часть инвесторов продолжает держать интерес к золотодобывающим бумагам как к защитной истории на фоне дорогой нефти, высокой геополитической неопределенности и общего спроса на сырьевые активы", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Также в лидерах роста акции "Мосэнерго" (+2,44%), "Россетей" (+1,50%), "Новабев" (+1,50%), "ОГК-2" (+1,23%) и "ЭН+ Груп" (+1,16%).
В лидерах снижения - акции "Самолета" (−2,16%), "ММК" (−2,06%), "Сегежи" (−1,93%), "Северстали" (−1,70%) и "НЛМК" (−1,46%).
ПРОГНОЗЫ
"В четверг мы ожидаем продолжение консолидации индекса Мосбиржи в узком диапазоне 2750-2780 пунктов, а также пониженные торговые обороты. В традиционный, перед заседанием Банка России, день "тишины" повышенная волатильность маловероятна. Завершение торгов четверга будет, скорее всего, нейтрально-позитивным – вблизи уровней открытия дня", - рассказал Муштаков.
"Текущие уровни доходности ОФЗ уже учитывают возможность понижения ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу на 50 базисных пунктов. Более выраженное понижение ставки может предоставить импульс для восстановления индекса Мосбиржи в направлении 2800 пунктов и выше", - делится Александр Дудников из "Цифра брокер".
