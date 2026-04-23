Цена на серебро опустилась ниже 75 долларов впервые с 13 апреля

2026-04-23T13:21+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро снижается в четверг днем примерно на 4%, в ходе торгов опустившись ниже отметки в 75 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.15 мск цена майского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,8% относительно предыдущего закрытия - до 74,995 доллара за унцию, показатель опустился ниже 75 долларов впервые с 13 апреля.

