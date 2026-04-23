Шохин предложил снизить ключевую ставку на один процентный пункт - 23.04.2026, ПРАЙМ
Шохин предложил снизить ключевую ставку на один процентный пункт
2026-04-23T12:22+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банк России мог бы снизить ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу на 1 процентный пункт с нынешних 15%, такой шаг был бы правильным, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Важный вопрос, безусловно, - это снижение ключевой ставки. Завтра будет заседание совета директоров Центрального банка, на котором будет приниматься решение о ставке. На наш взгляд, было бы правильным шагом более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, не идти маленькими шажками по 0,5 процентного пункта", - сказал Шохин, выступая на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе. Он отметил, что при сохранении шага в 0,5 процентного пункта к концу года ставка снизится до уровня около 13%, "который не восстанавливает инвестиционную активность и не является чувствительным для многих проектов". Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, ЦБ в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых.
Экономика, Финансы, Банки, Александр Шохин, центральные банки, РСПП
