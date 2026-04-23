Силовики заявили о потерях в Краснопольском районе Сумской области

Подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уже понесли потери, несмотря на то, что были переброшены в Краснопольский район Сумской области совсем... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T07:51+0300

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уже понесли потери, несмотря на то, что были переброшены в Краснопольский район Сумской области совсем недавно, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Переброшенные в Краснопольский район Сумской области подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уже понесли потери, что подтверждают некрологи в социальных сетях", — рассказали силовики. Ранее сообщалось, что в Сумскую область были переброшены украинские подразделения "Скалы", состоящие из бывших заключенных, а также сформированные из этого же полка заградотряды боевиков ВСУ.

