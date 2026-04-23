Совкомбанк запустил подписку "Оптима" с кешбэком 3% на все покупки

Совкомбанк запустил подписку "Оптима" с кешбэком 3% на все покупки - 23.04.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк запустил подписку "Оптима" с кешбэком 3% на все покупки

Совкомбанк запускает новую подписку "Оптима" для владельцев дебетовых карт, с которой можно увеличить выгоду от использования банковских продуктов.

2026-04-23T14:55+0300

2026-04-23T14:55+0300

2026-04-23T14:55+0300

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Совкомбанк запускает новую подписку "Оптима" для владельцев дебетовых карт, с которой можно увеличить выгоду от использования банковских продуктов. С подпиской кешбэк за любые покупки повышается до 3%, а ежемесячно можно возвращать до 5 тысяч рублей. Также подписка позволяет увеличить ставки по вкладам до +5% к базовой ставке в зависимости от срока вклада. Для онлайн-копилки предусмотрено увеличение базовой ставки на 1%. Кроме того, с подпиской "Оптима" клиентам становятся доступны дополнительные услуги: возмещение при повреждении или поломке важных покупок, юридическая помощь по правам покупателей и онлайн-консультации экспертов при неисправностях и сбоях в работе компьютера или смартфона.

https://1prime.ru/20260415/sovkombank--869188077.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, совкомбанк