Совкомбанк запустил подписку "Оптима" с кешбэком 3% на все покупки
Совкомбанк запускает новую подписку "Оптима" для владельцев дебетовых карт, с которой можно увеличить выгоду от использования банковских продуктов. | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Совкомбанк запускает новую подписку "Оптима" для владельцев дебетовых карт, с которой можно увеличить выгоду от использования банковских продуктов. С подпиской кешбэк за любые покупки повышается до 3%, а ежемесячно можно возвращать до 5 тысяч рублей. Также подписка позволяет увеличить ставки по вкладам до +5% к базовой ставке в зависимости от срока вклада. Для онлайн-копилки предусмотрено увеличение базовой ставки на 1%. Кроме того, с подпиской "Оптима" клиентам становятся доступны дополнительные услуги: возмещение при повреждении или поломке важных покупок, юридическая помощь по правам покупателей и онлайн-консультации экспертов при неисправностях и сбоях в работе компьютера или смартфона.
https://1prime.ru/20260415/sovkombank--869188077.html
В Совкомбанке объяснили, зачем бизнесу выходить на долговой рынок
