Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-34" установили на стартовом столе - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/soyuz-869385486.html
"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-34" установили на стартовом столе
2026-04-23T08:32+0300
2026-04-23T08:32+0300
общество
байконур
роскосмос
мкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868534631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cacd744217471b75ea06cf53605f830d.jpg
https://1prime.ru/20260413/rheinmetall--869121617.html
байконур
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868534631_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c8cfacbd666620c110340111329f0e2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Роскосмос | Перейти в медиабанкУстановка ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Установка ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-33 на стартовый комплекс космодрома Байконур - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Установка ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости . Роскосмос
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-34" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, сообщил "Роскосмос".
"Союз-2.1а" с "Прогрессом" МС-34" — на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".
Как сообщил накануне "Роскосмос", корабль привезёт на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород.
Также в грузовом отсеке "Прогресса МС-34" оборудование и материалы для экспериментов по отслеживанию реакции организма на невесомость, изучению воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, анализу потери массы костной ткани в космосе, проверке влияния микроорганизмов на материалы и по изучению и совершенствованию методов регенерации воды.
Кроме того, грузовик доставит на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8.
Накануне корабль пристыковали к ракете и установили на него головной обтекатель. Запуск запланирован на 26 апреля. Корабль пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, на котором до недавнего времени находился предыдущий грузовик "Прогресс МС-32".
Рейхстаг, Берлин, Германия
Rheinmetall и Destinus создадут совместное производство ракет
13 апреля, 13:16
 
ОбществоБайконурРоскосмосМКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала