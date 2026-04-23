"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-34" установили на стартовом столе - 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T08:32+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-34" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, сообщил "Роскосмос". "Союз-2.1а" с "Прогрессом" МС-34" — на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс". Как сообщил накануне "Роскосмос", корабль привезёт на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород. Также в грузовом отсеке "Прогресса МС-34" оборудование и материалы для экспериментов по отслеживанию реакции организма на невесомость, изучению воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, анализу потери массы костной ткани в космосе, проверке влияния микроорганизмов на материалы и по изучению и совершенствованию методов регенерации воды. Кроме того, грузовик доставит на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8. Накануне корабль пристыковали к ракете и установили на него головной обтекатель. Запуск запланирован на 26 апреля. Корабль пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, на котором до недавнего времени находился предыдущий грузовик "Прогресс МС-32".

https://1prime.ru/20260413/rheinmetall--869121617.html

