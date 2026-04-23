Рынок выдохнул и готов принять вердикт Банка России

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает сохранять сильные позиции. В апреле рубль вырос к доллару на 7,5 процента, к евро – на 6,7 процента, а к юаню – на 7 процентов. Благодаря крепкой национальной валюте в экономике России удаётся сдержать рост инфляции, которая, по данным Росстата, второй месяц не превышает 6 процентов в годовом выражении.В весеннюю торговую сессию мы наблюдаем установление торгового диапазона в рамках 74,5–83 рубля за доллар с возможностью расширения его нижней границы до 70–72 рублей. Главную поддержку рынку оказывает приток иностранной валюты в виде экспортной выручки сырьевых компаний при относительно невысоком спросе на неё внутри страны. Высокие значения по внешнеторговому балансу могут стать основой для длительного закрепления курса доллара ниже 80 рублей.Балансирует рынок и на факторе ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России — ближайшее заседание регулятора состоится в эту пятницу. "Альфа-Форекс" прогнозирует снижение ключевой ставки 24 апреля на 0,5 процентного пункта, до 14,5 процента. Такое решение, на наш взгляд, будет соответствовать ранее выбранной стратегии ЦБ — плавному смягчению денежно-кредитной политики. В этом случае банки продолжат улучшать условия по кредитным продуктам для бизнеса, снижая привлекательность рублёвых вкладов. Спрос на товары и услуги, а также на инструменты инвестирования, вероятно, усилится.По нашим оценкам, текущий тренд на плавное понижение учётной ставки становится устойчивым. Если выход экономики на траекторию сбалансированного роста сохранится во втором квартале, ЦБ сможет и дальше смягчать денежно-кредитные условия, стимулируя бизнес к развитию и повышению деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Судить об этом можно будет по приросту производственного индекса PMI, который сейчас держится вблизи рецессионных значений ниже 50.Рубль, вероятно, ощутит давление от снижения ставки ЦБ позже, когда её уровень достигнет более низких значений. По мере его укрепления и одновременно снижения доходности спрос на иностранную валюту со стороны импортёров станет заметнее. Сегодня фактором, способным существенно повлиять на текущий тренд валютного рынка, является возможное возобновление Минфином торговых операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила.Прогнозы от "Альфа-Форекс"Валютная пара евро/доллар закрепляется в диапазоне 1,1550–1,1850. По доллару недельные торговые границы смещаются в диапазон 72–79 рублей. По евро ориентирами колебания выступает коридор 85–92 рубля. Юань закрепляется в пределах 10,60–11,50 рубля.В отсутствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке и без дипломатического прогресса ожидаем колебания нефти марки Brent в диапазоне 85–105 долларов за баррель. По золоту ожидаем коррекционное восстановление котировок в рамках 4400–4900 долларов за тройскую унцию.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
