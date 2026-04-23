Рынок выдохнул и готов принять вердикт Банка России - 23.04.2026, ПРАЙМ
Рынок выдохнул и готов принять вердикт Банка России
2026-04-23T17:32+0300
2026-04-23T17:33+0300
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает сохранять сильные позиции. В апреле рубль вырос к доллару на 7,5 процента, к евро – на 6,7 процента, а к юаню – на 7 процентов. Благодаря крепкой национальной валюте в экономике России удаётся сдержать рост инфляции, которая, по данным Росстата, второй месяц не превышает 6 процентов в годовом выражении.В весеннюю торговую сессию мы наблюдаем установление торгового диапазона в рамках 74,5–83 рубля за доллар с возможностью расширения его нижней границы до 70–72 рублей. Главную поддержку рынку оказывает приток иностранной валюты в виде экспортной выручки сырьевых компаний при относительно невысоком спросе на неё внутри страны. Высокие значения по внешнеторговому балансу могут стать основой для длительного закрепления курса доллара ниже 80 рублей.Балансирует рынок и на факторе ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России — ближайшее заседание регулятора состоится в эту пятницу. "Альфа-Форекс" прогнозирует снижение ключевой ставки 24 апреля на 0,5 процентного пункта, до 14,5 процента. Такое решение, на наш взгляд, будет соответствовать ранее выбранной стратегии ЦБ — плавному смягчению денежно-кредитной политики. В этом случае банки продолжат улучшать условия по кредитным продуктам для бизнеса, снижая привлекательность рублёвых вкладов. Спрос на товары и услуги, а также на инструменты инвестирования, вероятно, усилится.По нашим оценкам, текущий тренд на плавное понижение учётной ставки становится устойчивым. Если выход экономики на траекторию сбалансированного роста сохранится во втором квартале, ЦБ сможет и дальше смягчать денежно-кредитные условия, стимулируя бизнес к развитию и повышению деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Судить об этом можно будет по приросту производственного индекса PMI, который сейчас держится вблизи рецессионных значений ниже 50.Рубль, вероятно, ощутит давление от снижения ставки ЦБ позже, когда её уровень достигнет более низких значений. По мере его укрепления и одновременно снижения доходности спрос на иностранную валюту со стороны импортёров станет заметнее. Сегодня фактором, способным существенно повлиять на текущий тренд валютного рынка, является возможное возобновление Минфином торговых операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила.Прогнозы от "Альфа-Форекс"Валютная пара евро/доллар закрепляется в диапазоне 1,1550–1,1850. По доллару недельные торговые границы смещаются в диапазон 72–79 рублей. По евро ориентирами колебания выступает коридор 85–92 рубля. Юань закрепляется в пределах 10,60–11,50 рубля.В отсутствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке и без дипломатического прогресса ожидаем колебания нефти марки Brent в диапазоне 85–105 долларов за баррель. По золоту ожидаем коррекционное восстановление котировок в рамках 4400–4900 долларов за тройскую унцию.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
Гузель Проценко
Финансы, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Росстат, банк Россия, Минфин, Мнения аналитиков
17:32 23.04.2026 (обновлено: 17:33 23.04.2026)
 
Рынок выдохнул и готов принять вердикт Банка России

Проценко: Банк России снова снизит ставку, но рубль ощутит давление позже

Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает сохранять сильные позиции. В апреле рубль вырос к доллару на 7,5 процента, к евро – на 6,7 процента, а к юаню – на 7 процентов. Благодаря крепкой национальной валюте в экономике России удаётся сдержать рост инфляции, которая, по данным Росстата, второй месяц не превышает 6 процентов в годовом выражении.
"Тройной удар". Банк России собирается в очередную атаку на цены
В весеннюю торговую сессию мы наблюдаем установление торгового диапазона в рамках 74,5–83 рубля за доллар с возможностью расширения его нижней границы до 70–72 рублей. Главную поддержку рынку оказывает приток иностранной валюты в виде экспортной выручки сырьевых компаний при относительно невысоком спросе на неё внутри страны. Высокие значения по внешнеторговому балансу могут стать основой для длительного закрепления курса доллара ниже 80 рублей.
Балансирует рынок и на факторе ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России — ближайшее заседание регулятора состоится в эту пятницу. "Альфа-Форекс" прогнозирует снижение ключевой ставки 24 апреля на 0,5 процентного пункта, до 14,5 процента. Такое решение, на наш взгляд, будет соответствовать ранее выбранной стратегии ЦБ — плавному смягчению денежно-кредитной политики. В этом случае банки продолжат улучшать условия по кредитным продуктам для бизнеса, снижая привлекательность рублёвых вкладов. Спрос на товары и услуги, а также на инструменты инвестирования, вероятно, усилится.
По нашим оценкам, текущий тренд на плавное понижение учётной ставки становится устойчивым. Если выход экономики на траекторию сбалансированного роста сохранится во втором квартале, ЦБ сможет и дальше смягчать денежно-кредитные условия, стимулируя бизнес к развитию и повышению деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Судить об этом можно будет по приросту производственного индекса PMI, который сейчас держится вблизи рецессионных значений ниже 50.
Рубль, вероятно, ощутит давление от снижения ставки ЦБ позже, когда её уровень достигнет более низких значений. По мере его укрепления и одновременно снижения доходности спрос на иностранную валюту со стороны импортёров станет заметнее. Сегодня фактором, способным существенно повлиять на текущий тренд валютного рынка, является возможное возобновление Минфином торговых операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила.

Прогнозы от "Альфа-Форекс"

Валютная пара евро/доллар закрепляется в диапазоне 1,1550–1,1850. По доллару недельные торговые границы смещаются в диапазон 72–79 рублей. По евро ориентирами колебания выступает коридор 85–92 рубля. Юань закрепляется в пределах 10,60–11,50 рубля.
В отсутствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке и без дипломатического прогресса ожидаем колебания нефти марки Brent в диапазоне 85–105 долларов за баррель. По золоту ожидаем коррекционное восстановление котировок в рамках 4400–4900 долларов за тройскую унцию.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

