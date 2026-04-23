Страны ЕС в четверг окончательно утвердят 20-й пакет антироссийских санкций

2026-04-23T00:24+0300

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в четверг планируют окончательно утвердить очередной, 20-й по счету, пакет антироссийских санкций, куда войдут новые экспортно-импортные ограничения, а также меры в отношении отдельных физлиц и организаций. Накануне постпреды стран ЕС предварительно согласовали новые санкции после того, как свои возражения сняла блокировавшая их все последнее время Венгрия. После этого была запущена техническая письменная удаленная процедура окончательного утверждения пакета на министерском уровне. Как сообщил накануне РИА Новости европейский источник, эта процедура завершится во второй половине дня в четверг, после чего утвержденные меры должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС, тогда они вступят в силу. Еврокомиссия в начале февраля официально представила свое предложение по 20-му пакету санкций против России. Его планировали ввести к концу февраля, однако Венгрия заблокировала принятие из-за прекращения поставок Украиной нефти по трубопроводу "Дружба". Примечательно, что в день согласования постпредами пакета венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что Украина проинформировала о готовности возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе". Изначально Еврокомиссия планировала в 20-м пакете существенно расширить санкции против российского энергетического сектора, в частности, принять ограничения в отношении перевозки российской нефти морем, запретить обслуживание нефтяных танкеров, расширить санкции против перевозящих нефть морских судов. Однако в связи с разрастающимся энергетическим кризисом в ЕС на фоне конфликта на Ближнем Востоке в западных СМИ появилась информация о том, что ряд предложенных нефтяных санкций может быть исключен из пакета. Кроме энергетики, в новом пакете планируется ввести ограничения против отдельных банков, в том числе из третьих стран, и криптосервисов. Экспортные ограничения будут расширены на компоненты двойного назначения, особенно потенциально подходящие для производства беспилотников. Импортные ограничения, как ожидается, коснутся ряда металлов и химикатов. Расширят и списки так называемых "персональных санкций" - меры в отношении отдельных физлиц и организаций, которым запрещены поездки в ЕС и в отношении которых применяется заморозка всех активов на европейской территории. Всего ЕС ввел в действие уже 19 пакетов антироссийских санкций, под ограничения попали более двух тысяч физлиц и организаций. Санкции ведены против российского финансового, транспортного и энергетического секторов, приняты многочисленные экспортно-импортные ограничения. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.

