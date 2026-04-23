Суд оставил в силе решение по иску Райффайзенбанка к "Р-Фарм"

Суд оставил в силе решение по иску Райффайзенбанка к "Р-Фарм" - 23.04.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе решение по иску Райффайзенбанка к "Р-Фарм"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску правопреемника Райффайзенбанка более 29,4 миллиона | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T11:38+0300

2026-04-23T11:38+0300

2026-04-23T11:38+0300

бизнес

россия

москва

бавария

р-фарм

райффайзенбанк

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску правопреемника Райффайзенбанка более 29,4 миллиона евро (около 2,6 миллиарда рублей по текущему курсу) со структур крупного фармацевтического холдинга "Р-Фарм", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Этот иск был подан российской "дочкой" австрийского Raiffeisen Bank International в апреле прошлого года. В нем заявлено требование о взыскании задолженности по кредиту, выданному в 2021 году немецкой R-Pharm Germany GmbH (входит в "Р-Фарм"), с поручителей заемщика. В ходе рассмотрения дела Райффайзенбанк передал права требования к ответчикам компании "Альбиоген". Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену истца и в феврале его требования полностью удовлетворил. Суд взыскал с ответчика АО "Р-Фарм" более 29,4 миллиона евро, включая более 22,9 миллиона евро основного долга, около 194 тысяч евро процентов за пользование кредитом, а также пени за просрочку. Задолженность в размере 7,8 миллиона евро взыскана солидарно со вторым ответчиком ООО "Р-Фарм Холдинг". Апелляционный суд 21 апреля отклонил жалобы ответчиков на это решение, после чего оно вступило в силу. Райффайзенбанк в ноябре 2021 года сообщал, что заключил трехлетнее кредитное соглашение на 50 миллионов евро с R-Pharm Germany. Как отмечалось, инвестиционный кредит планировалось направить на расширение производственных мощностей завода компании в городе Иллертиссене в Баварии. Группа компаний "Р-Фарм" объединяет 11 производственных площадок. Одно из ключевых направлений деятельности группы - исследования и разработки лекарственных средств. В портфель компании входит более 100 препаратов.

москва

бавария

бизнес, россия, москва, бавария, р-фарм, райффайзенбанк