Суд оставил в силе решение по иску Райффайзенбанка к "Р-Фарм" - 23.04.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в силе решение по иску Райффайзенбанка к "Р-Фарм"
Суд оставил в силе решение по иску Райффайзенбанка к "Р-Фарм"
Суд оставил в силе решение по иску Райффайзенбанка к "Р-Фарм"

Суд оставил в силе решение о взыскании с "Р-Фарм" более 29,4 миллиона евро

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску правопреемника Райффайзенбанка более 29,4 миллиона евро (около 2,6 миллиарда рублей по текущему курсу) со структур крупного фармацевтического холдинга "Р-Фарм", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Этот иск был подан российской "дочкой" австрийского Raiffeisen Bank International в апреле прошлого года. В нем заявлено требование о взыскании задолженности по кредиту, выданному в 2021 году немецкой R-Pharm Germany GmbH (входит в "Р-Фарм"), с поручителей заемщика.
В ходе рассмотрения дела Райффайзенбанк передал права требования к ответчикам компании "Альбиоген". Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену истца и в феврале его требования полностью удовлетворил.
Суд взыскал с ответчика АО "Р-Фарм" более 29,4 миллиона евро, включая более 22,9 миллиона евро основного долга, около 194 тысяч евро процентов за пользование кредитом, а также пени за просрочку. Задолженность в размере 7,8 миллиона евро взыскана солидарно со вторым ответчиком ООО "Р-Фарм Холдинг".
Апелляционный суд 21 апреля отклонил жалобы ответчиков на это решение, после чего оно вступило в силу.
Райффайзенбанк в ноябре 2021 года сообщал, что заключил трехлетнее кредитное соглашение на 50 миллионов евро с R-Pharm Germany. Как отмечалось, инвестиционный кредит планировалось направить на расширение производственных мощностей завода компании в городе Иллертиссене в Баварии.
Группа компаний "Р-Фарм" объединяет 11 производственных площадок. Одно из ключевых направлений деятельности группы - исследования и разработки лекарственных средств. В портфель компании входит более 100 препаратов.
