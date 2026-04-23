Суд взыскал с экс-гендиректора "Радио Свобода"* 6,4 миллиона рублей - 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T13:13+0300

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* Юлии Ага-Кулиевой взыскал более 6,4 миллиона рублей с Андрея Шарого, бывшего гендиректора этого российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд заменил взыскателя с должника на единственного кредитора – столичную инспекцию ФНС России №7. Суд в ноябре 2025 года привлек Шарого к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. При этом вопрос об определении размера ответственности тогда был приостановлен до окончания расчетов с кредиторами. Ага-Кулиева просила привлечь к субсидиарной ответственности также учредителя должника – американскую Radio Free Europe/Radio Liberty*, признанную в РФ нежелательной организацией, но суд требования к иностранному юрлицу отклонил. Представитель конкурсного управляющего ранее пояснил в суде, что вина Шарого заключается в заключении пяти сделок, направленных на безвозмездное отчуждение оборудования, которые привели к ущербу в размере более 3 миллионов рублей, а также в несоблюдении российского законодательства, что привело к наложению на радиостанцию административных штрафов на сумму порядка 1 миллиарда рублей и парализовало ее деятельность. Эти штрафы не учитываются при определении размера субсидиарной ответственности контролирующего лица. Суд в марте 2023 года признал ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в августе 2022 года по заявлению столичной инспекции ФНС России №7 из-за долга по налогам в размере чуть более 6 миллионов рублей. Представитель радиостанции тогда настаивал, что она исправно платила в бюджет, пока ее счета не были заблокированы из-за отказа заплатить административные штрафы. Эти штрафы, в частности за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, радиостанция считает проявлением цензуры, пояснял юрист. "Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* Признано в РФ СМИ-иноагентом** Признанна в РФ нежелательной организацией

