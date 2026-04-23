Суд взыскал 25 миллионов рублей с Wildberries в пользу Сколково - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/sud--869396080.html
Суд взыскал 25 миллионов рублей с Wildberries в пользу Сколково
бизнес
аркадий дворкович
сколково
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861070865_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_dd7d8e8d5cdfb10508c968204f8fe9c5.jpg
https://1prime.ru/20260423/sud--869388892.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861070865_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_964be170afbeaa77c0f71e9664a3f582.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:00 23.04.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Сколково) взыскал 25 миллионов рублей с ООО "Вайлдберриз", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Истец в этом иске, поданном в ноябре 2025 года, просил взыскать с ответчика около 97 миллионов рублей штрафной неустойки по договору от 9 декабря 2021 года за нарушение срока проектирования объекта. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. О каком именно объекте идет речь, пока не уточняется.
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в 2020 году в интервью РИА Новости говорил, что интернет-ритейлер Wildberries планирует открыть в "Сколково" свое представительство. По словам Дворковича, на тот момент центр находился в стадии проектирования.
11:38
 
БизнесАркадий ДворковичСколковоWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала