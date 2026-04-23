Суд взыскал 25 миллионов рублей с Wildberries в пользу Сколково

Суд взыскал 25 миллионов рублей с Wildberries в пользу Сколково - 23.04.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал 25 миллионов рублей с Wildberries в пользу Сколково

Арбитражный суд Москвы по иску некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Сколково) взыскал 25 миллионов... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T17:00+0300

2026-04-23T17:00+0300

2026-04-23T17:00+0300

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Сколково) взыскал 25 миллионов рублей с ООО "Вайлдберриз", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Истец в этом иске, поданном в ноябре 2025 года, просил взыскать с ответчика около 97 миллионов рублей штрафной неустойки по договору от 9 декабря 2021 года за нарушение срока проектирования объекта. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. О каком именно объекте идет речь, пока не уточняется. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в 2020 году в интервью РИА Новости говорил, что интернет-ритейлер Wildberries планирует открыть в "Сколково" свое представительство. По словам Дворковича, на тот момент центр находился в стадии проектирования.

бизнес, аркадий дворкович, сколково, wildberries