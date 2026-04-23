Суд признал право собственности Блиновской на квартиру в Ярославле

2026-04-23T00:00+0300

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал право собственности "королевы марафонов" на квартиру в Ярославле площадью 39 квадратных метров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель финуправляющего в суде, до 2022 года эта квартира принадлежала Блиновской и ее матери, затем она была продана за 4,2 миллиона рублей Илье Бражнику, другу семьи Блиновских, который в 2024 году продал ее Екатерине Мелешкиной за 7,5 миллионов рублей. По мнению Ознобихиной, сделка между аффилированными лицами была совершена на нерыночных условиях, после начала налоговой проверки Блиновской, с целью не допустить обращения взыскания на эту квартиру и причинила вред кредиторам. Бражник заявил в суде, что цена квартиры была рыночной, она установлена оценщиком при получении кредита от Сбербанка на оплату части стоимости этого жилья. По его словам, смешно предполагать, что при наличии недвижимости на сотни миллионов рублей, в том числе в Крыму и Москве, "спрятать решили именно эту квартиру в Ярославле площадью 39 квадратных метров". Суд признал обе сделки недействительными, прекратил право собственности последнего покупателя и определил признать право собственности за Блиновской. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

