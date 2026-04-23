https://1prime.ru/20260423/sudi-869381536.html

Десятки судей лишились мантий после назначения Краснова председателем ВС

2026-04-23T05:23+0300

общество

экономика

россия

рф

московская область

подмосковье

игорь краснов

владимир путин

верховный суд

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869381536.jpg?1776911946

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией и неправосудных решений после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ, выяснило РИА Новости, проанализировав последние отставки в судейском корпусе. Первое и наиболее громкое дело произошло в считанные дни после того, как Краснов возглавил Верховный суд – были прекращены полномочия судьи ВС РФ и председателя Совета судей Виктора Момотова. Вскоре московский суд взыскал в доход государства 97 объектов имущества на 9 миллиардов рублей, которыми, как было установлено, Момотов владел через аффилированных лиц. Позднее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, нарушившего антикоррупционные запреты. Ранее суд в Подмосковье обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. Также Краснов поручил инициировать иск в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой – Наталии Хахалевой. За несоблюдение судьей профессиональных запретов и ограничений, нарушение кодекса судейской этики была прекращена отставка экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, активы которого на примерно 13 миллиардов рублей были изъяты в доход РФ. Без почетного ухода с должностей остались судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов (сын Аслана Трахова) и судья Центрального районного суда Сочи Владимир Бахметьев. Возглавляемая Красновым ВККС инициировала антикоррупционные иски в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и судьи этого суда Виктора Фомина. Теперь уже отставные судьи остались без приобретенного на коррупционные доходы имущества на сумму более 200 миллионов рублей. Лишилась должности председатель Истринского суда Подмосковья Ирина Путынец. Судья этого суда Федор Григорьев, который также отправлен в отставку, санкционировал арест Алии Галицкой. Супруга экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого покончила с собой в подмосковном изоляторе временного содержания вскоре после решения суда. Как сообщал РИА Новости источник, председатель Верховного суда Игорь Краснов был возмущен историей с Галицкой, "как итог, председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда". Всего за полгода мантий лишились десятки судей в разных субъектах РФ. Краснов был назначен председателем Верховного суда РФ в сентябре 2025 года. Вскоре он заявил, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией. Как подчеркивал Краснова, это в том числе касается различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия. В ходе ежегодного совещания судей с участием президента России Владимира Путина председатель ВС РФ также подчеркнул, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, "компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

