https://1prime.ru/20260423/tekhnologii-869401009.html
OpenAI представила GPT‑5.5
2026-04-23T21:52+0300
технологии
openai
chatgpt
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/27/841302762_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ab9dfc33f9db4d12083ddf264c0bcd44.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, представила новую серию моделей продукта - GPT-5.5, предназначенную для профессиональной работы, говорится в релизе компании. "Мы выпускаем GPT-5.5, нашу самую умную и интуитивно понятную модель на сегодняшний день, что является следующим шагом к новому способу выполнения работы на компьютере", - сообщает разработчик. Компания указывает, что новая версия быстрее понимает команды, лучше справляется с написанием кода, поиском информации в интернете, анализом данных документов и электронных таблиц, а также работает с программным обеспечением и может выполнить большую часть функций в автономном режиме. Отмечается, что модель может выполнять сложные, многоэтапные задачи вместе с планированием, использованием инструментов и проверкой работы. Компания пишет, что новая модель может помочь в программировании и научных исследованиях, так как лучше учитывает контекст при рассуждениях и работает быстрее за счет рационального планирования времени при решении задач. GPT-5.5 содержит, как следует из релиза, надежный набор мер защиты данных для предотвращения киберпреступлений и при этом сохраняет доступ к информации для полезной работы. Сегодня модель GPT-5.5 доступна при оплате тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в ChatGPT и Codex, а GPT-5.5 Pro - пользователям Pro, Business и Enterprise в ChatGPT. Компания отмечает, что GPT-5.5 и GPT-5.5 Pro будут доступны в API в ближайшее время. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/27/841302762_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_84c3cbd81138196ad322fdd09671a800.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
OpenAI представила модель чат-бота ChatGPT для профессиональной работы
