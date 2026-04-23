OpenAI представила GPT‑5.5 - 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T21:52+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, представила новую серию моделей продукта - GPT-5.5, предназначенную для профессиональной работы, говорится в релизе компании. "Мы выпускаем GPT-5.5, нашу самую умную и интуитивно понятную модель на сегодняшний день, что является следующим шагом к новому способу выполнения работы на компьютере", - сообщает разработчик. Компания указывает, что новая версия быстрее понимает команды, лучше справляется с написанием кода, поиском информации в интернете, анализом данных документов и электронных таблиц, а также работает с программным обеспечением и может выполнить большую часть функций в автономном режиме. Отмечается, что модель может выполнять сложные, многоэтапные задачи вместе с планированием, использованием инструментов и проверкой работы. Компания пишет, что новая модель может помочь в программировании и научных исследованиях, так как лучше учитывает контекст при рассуждениях и работает быстрее за счет рационального планирования времени при решении задач. GPT-5.5 содержит, как следует из релиза, надежный набор мер защиты данных для предотвращения киберпреступлений и при этом сохраняет доступ к информации для полезной работы. Сегодня модель GPT-5.5 доступна при оплате тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в ChatGPT и Codex, а GPT-5.5 Pro - пользователям Pro, Business и Enterprise в ChatGPT. Компания отмечает, что GPT-5.5 и GPT-5.5 Pro будут доступны в API в ближайшее время. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

