https://1prime.ru/20260423/tramp-869396251.html
"Пришло время". В США предложили необычную награду для Трампа
Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию войны, пишет The American Conservative. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T17:03+0300
сша
мировая экономика
иран
общество
дональд трамп
the american conservative
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию войны, пишет The American Conservative."Пришло время учредить "Нобелевскую премию войны", чтобы не хвалить, а осуждать самого яркого разжигателя или разжигателей войны года. И хотя 2026 год еще далеко не закончился, Трамп в этом году был бы явным фаворитом", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, американский лидер заслуживает подобную "награду" из-за развязанной войны с Ираном.Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с главой Белого дома она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.В марте американский лидер заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
https://1prime.ru/20260422/tramp-869352172.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
American Conservative: Трамп может стать лауреатом Нобелевской премии войны