"Пришло время". В США предложили необычную награду для Трампа - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Пришло время". В США предложили необычную награду для Трампа
"Пришло время". В США предложили необычную награду для Трампа - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Пришло время". В США предложили необычную награду для Трампа
Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию войны, пишет The American Conservative. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T17:03+0300
2026-04-23T17:03+0300
сша
мировая экономика
иран
общество
дональд трамп
the american conservative
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию войны, пишет The American Conservative."Пришло время учредить "Нобелевскую премию войны", чтобы не хвалить, а осуждать самого яркого разжигателя или разжигателей войны года. И хотя 2026 год еще далеко не закончился, Трамп в этом году был бы явным фаворитом", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, американский лидер заслуживает подобную "награду" из-за развязанной войны с Ираном.Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с главой Белого дома она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.В марте американский лидер заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
сша, мировая экономика, иран, общество , дональд трамп, the american conservative
США, Мировая экономика, ИРАН, Общество , Дональд Трамп, The American Conservative
17:03 23.04.2026
 
"Пришло время". В США предложили необычную награду для Трампа

American Conservative: Трамп может стать лауреатом Нобелевской премии войны

Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию войны, пишет The American Conservative.
"Пришло время учредить "Нобелевскую премию войны", чтобы не хвалить, а осуждать самого яркого разжигателя или разжигателей войны года. И хотя 2026 год еще далеко не закончился, Трамп в этом году был бы явным фаворитом", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, американский лидер заслуживает подобную "награду" из-за развязанной войны с Ираном.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с главой Белого дома она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
В марте американский лидер заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
СШАМировая экономикаИРАНОбществоДональд ТрампThe American Conservative
 
 
