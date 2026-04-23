В 73 регионах России заключили соглашения о стабилизации цен на продукты - 23.04.2026, ПРАЙМ
В 73 регионах России заключили соглашения о стабилизации цен на продукты
В 73 регионах России заключили соглашения о стабилизации цен на продукты
2026-04-23T10:55+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Уже в 73 регионах России заключили соглашения о стабилизации цен на социально значимые товары, правительство поддержало продление механизма до конца 2029 года, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский. "Постоянно ведется работа по распространению добровольных обязательств по ограничению цен и наценок на социально значимые товары. Увеличилось количество соглашений о стабилизации цен по постановлению правительства 662. Если в начале 2025 года такие соглашения действовали в 44 регионах, то к концу года уже в 73. Так как механизм оказался востребован, правительством поддержано его продление до конца 2029 года", - сказал Шаскольский на коллегии ведомства. По его словам, ежедневная системная работа направлена на поддержание сбалансированности рыночных процессов и недопущение проявления монопольного поведения. "И больше внимания по-прежнему уделяем социально значимым рынкам. Для обеспечения внутреннего рынка доступными и качественными продовольственными товарами продолжалась работа по всей цепочке ценообразования", - отметил он. Глава ФАС подчеркнул, что объем выполненной работы не отражается в количественных показателях по причине сохраняющейся высокой конкуренции на рынке и ограниченности мер реагирования. "Тем не менее, в 2025 году на продовольственных и товарных рынках было возбуждено 32 дела о нарушении антимонопольного законодательства, выдано 13 предупреждений, 10 предостережений, а также подано 30 исков в части превышения допустимых площадей крупных торговых сетей", - заключил Шаскольский. Указанное постановление правительства позволяет региональным властям, производителями и торговыми сетями заключать соглашения, направленные на стабилизацию цен на потребительские товары. В октябре прошлого года правительство продлило возможность заключения соглашений до 31 декабря 2029 года.
10:55 23.04.2026
 
