В ЦСР рассказали о лидерах роста в российской экономике
В ЦСР рассказали о лидерах роста в российской экономике
Сельское хозяйство, сектор услуг, фармацевтика и производство компьютеров стали лидерами роста в российской экономике, в числе аутсайдеров – автомобильная... | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сельское хозяйство, сектор услуг, фармацевтика и производство компьютеров стали лидерами роста в российской экономике, в числе аутсайдеров – автомобильная промышленность, заявил в интервью РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. "Если говорить о начале 2026 года, то среди драйверов экономики в целом – сельское хозяйство, где выпуск вырос на 0,7% в январе-феврале в годовом выражении после роста на 4,9% по итогам 2025 года. Высоким результатам за 2025 год способствовал высокий урожай зерновых, который стал третьим по объему в истории страны", - сказал Смелов. Среди драйверов роста экономики также остается потребительский сектор, добавил экономист. "Оборот розничной торговли вырос в январе-феврале на 0,5% год к году, еще выше - платные услуги населению – рост на 2,7%. Рост потребительских расходов поддерживался за счет неожиданно сильного роста реальных располагаемых денежных доходов (рост на 7,4%) по итогам 2025 года, которые в том числе поддерживались повышенными доходами по банковским депозитам", - пояснил глава ЦСР. Из обрабатывающих производств положительная динамика в январе-феврале 2026 года наблюдалась в сегменте производства компьютеров, электроники и оптики (рост на 7,3% в годовом выражении), чему способствуют в том числе реализуемые меры поддержки в сфере импортозамещения. "Также в числе лидеров роста оказались производители лекарственных средств и медицинских материалов (увеличение на 8,3%) и производство прочих транспортных средств (рост на 19,8%)", - отметил Смелов. Большинство текущих сложностей в реальном секторе экономики, по его словам, сводится к падению спроса и дорогим кредитам, что в совокупности является следствием жесткой денежно-кредитной политики. "Однако в ряде отраслей кризисные явления имеют не только циклическую природу, но и являются следствием структурных проблем. В частности, одним из главных лидеров падения среди промышленных отраслей как по итогам 2025 года, так и в начале 2026 года стала автомобильная промышленность, производство в которой снизилось на 14,4% за январь-февраль в годовом выражении", - указал глава ЦСР. Главный задачей в автопроме является переход от сборочной модели к созданию собственной конкурентоспособной продукции, что требует масштабных инвестиций в технологии и производительность, заключил Смелов.
08:18 23.04.2026
 
Смелов: сельское хозяйство и фармацевтика стали лидерами роста в экономике

Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Эксперт раскрыла, какая ключевая ставка нужна для экономики России
19 апреля, 11:04
 
