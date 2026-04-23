"Туту" запустил посуточную аренду автомобилей за границей
2026-04-23T02:46+0300
бизнес
россия
грузия
армения
турция
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сервис путешествий "Туту" запустил посуточную аренду автомобилей за границей, пока услуга доступна в семи странах - Грузии, Армении, Турции, Черногории, Белоруссии, Албании и Узбекистане. Заплатить за автомобиль можно российской банковской картой на сайте, эта сумма будет финальной, сообщили РИА Новости в компании.
"Особенность запуска - возможность оплатить аренду российской рублевой картой и заранее зафиксировать итоговую стоимость без доплат и конвертаций в местной валюте. Пользователь сразу видит финальную цену и оплачивает ее привычным способом на сайте. Для российского тревел рынка это первый подобный формат оплаты зарубежной аренды авто", - отметили в компании.
При этом возможность внести депозит (картой или наличными) зависит от страны аренды автомобиля, и прописана в условиях аренды, пояснили в "Туту".
Процесс бронирования прозрачен - в карточке автомобиля заранее указаны условия аренды, требования к водителю и детали получения машины, можно также отменить бронирование до начала аренды через личный кабинет и получить возврат средств, указали в "Туту".
"После оплаты автомобиль можно получить в офисах и на стойках партнеров, в том числе в аэропортах. Сотрудники на месте помогают с оформлением и передачей машины, что упрощает старт поездки в новой стране", - добавили в компании. В будущем планируется подключать к этому сервису и другие страны, партнерская сеть расширяется.
"Туту" вышел на рынок аренды автомобилей в ноябре прошлого года.
