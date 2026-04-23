Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Признать персоной нон грата". Выходка посла Украины ужаснула Запад - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Признать персоной нон грата". Выходка посла Украины ужаснула Запад - 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T01:49+0300
2026-04-23T01:52+0300
01:49 23.04.2026 (обновлено: 01:52 23.04.2026)
 
"Признать персоной нон грата". Выходка посла Украины ужаснула Запад

Steigan: посла Украины Василия Боднара следует признать персоной нон грата

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украинского посла в Польше Василия Боднара следует объявить персоной нон грата в связи с его попытками оправдать преступления одного из лидеров Украинской повстанческой армии*, признанной экстремистской в России, Романа Шухевича, пишет портал Steigan.
"Большинство из более чем 100 000 мирных жителей, жестоко убитых УПА-ОУН*, были женщинами и детьми, поэтому любой, кто решительно защищает виновных в этом преступлении — особенно главу УПА* Шухевича — должен ненавидеть поляков. Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата", — резюмирует автор материала", — говорится в статье.
По утверждению авторов материала, человеку, который пропагандирует нацистскую идеологию, не место в цивилизованных странах.
Возмущение в связи с заявлениями Боднара ранее высказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. в эфире польского радио он заявил, что категорически не согласен с позицией украинского посла и акцентировал внимание на том, что ОУН-УПА* несут ответственность за Волынскую резню.
Наибольшее препятствие в отношениях между Польшей и Украиной представляет интерпретация Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов эпохи ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента утвердила постановление о признании 11 июля в качестве Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Польской республики в 1943-1945 годах. По утверждению польской стороны, массовые убийства осуществлялись в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польских жителей Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Второй Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
