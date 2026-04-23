"Наносит вред": на Западе разозлились на наглый обман Украины - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Наносит вред": на Западе разозлились на наглый обман Украины
Доверие к киевским властям вызывает сомнения на фоне манипуляций с ремонтом нефтепровода "Дружба", сообщает швейцарская газета Die Weltwoche. | 23.04.2026, ПРАЙМ
"Наносит вред": на Западе разозлились на наглый обман Украины

Weltwoche: после получения кредита ЕС Киев может снова перекрыть "Дружбу"

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.Доверие к киевским властям вызывает сомнения на фоне манипуляций с ремонтом нефтепровода "Дружба", сообщает швейцарская газета Die Weltwoche.
"Не успел Орбан уйти с поста, как трубопровод за одну ночь оказался исправен. Теперь должна потечь не только нефть, но и финансовые потоки: кредит в 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией <…> теперь ожидает разморозки. Чудеса случаются! В том числе и "саморемонт" трубопровода", — сыронизировал автор статьи.
Автор подчеркивает, что Киев, получив обещанные финансовые средства от Европы, может разорвать договоренности с западными партнерами и вновь остановить поставки нефти.
"Словакия намерена дать согласие (на кредит. — Прим. ред.), только тогда, когда придет первая капля нефти. Но даже после этого поток может быстро иссякнуть. Должен ли ЕС содержать на миллиарды налоговых евро своих граждан государство, которое намеренно наносит вред этим гражданам?" — задается вопросом Die Weltwoche.
По нефтепроводу "Дружба" осуществляются поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. В конце января Украина приостановила транзит, сославшись на технические неисправности, хотя в Будапеште и Братиславе считали, что трубопровод был исправен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина устроила "нефтяную блокаду" страны в условиях энергетического кризиса с одобрения Евросоюза, рассчитывая на значительное повышение цен на топливо и недовольство населения перед выборами. Орбан ожидал открытия трубопровода сразу после голосования.
В ответ Венгрия прекратила поставки дизельного топлива Украине и наложила вето на кредит ЕС в 90 миллиардов евро, требуя возобновления поставок российской нефти. Брюссель и Киев настаивали на противоположном.
В начале недели вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Зеленского прекратить давление на страну и потребовал возобновить работу трубопровода.
