"Это позор". Во Франции жестко высказались о помощи Украине
"Это позор". Во Франции жестко высказались о помощи Украине - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Это позор". Во Франции жестко высказались о помощи Украине
Решение Евросоюза одобрить выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро является постыдным, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T22:15+0300
2026-04-23T22:15+0300
2026-04-23T22:15+0300
украина
франция
владимир зеленский
ес
запад
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Решение Евросоюза одобрить выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро является постыдным, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Каждый француз, от самого молодого до самого пожилого, только что выписал чек Владимиру Зеленскому <…>. Это сумма, которую наши фермеры, наши больницы и все нуждающиеся никогда не увидят! Позор", — высказался он.Политик также выступил за выход Франции из Евросоюза.Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20260423/ukraina-869400567.html
https://1prime.ru/20260423/vsu-869400714.html
украина
франция
запад
украина, франция, владимир зеленский, ес, запад
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, ЕС, ЗАПАД
"Это позор". Во Франции жестко высказались о помощи Украине
Политик Филиппо назвал выделение ЕС нового кредита для Киева позором