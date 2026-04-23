"Это позор". Во Франции жестко высказались о помощи Украине - 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T22:15+0300
"Это позор". Во Франции жестко высказались о помощи Украине

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Решение Евросоюза одобрить выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро является постыдным, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Каждый француз, от самого молодого до самого пожилого, только что выписал чек Владимиру Зеленскому <…>. Это сумма, которую наши фермеры, наши больницы и все нуждающиеся никогда не увидят! Позор", — высказался он.
Политик также выступил за выход Франции из Евросоюза.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
