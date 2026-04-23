https://1prime.ru/20260423/ukraina-869401310.html

"Будет нанесен удар". На Украине испугались угрозы со стороны ЕС

"Будет нанесен удар". На Украине испугались угрозы со стороны ЕС | 23.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Реальная политика Европы в отношении России и Украины может измениться из-за внутренних и внешних политических факторов, передает "Страна.ua"."Несмотря на уже принятое решение о кредите, реальная ее (Европы — Прим. ред.) политика в отношении Украины и России может быть откорректирована под влиянием двух глобальных факторов", — говорится в публикации.Первый из них — состояние экономики в условиях резкого роста цен на энергоносители."Если ситуация в Персидском заливе в ближайшее время не стабилизируется, по и так испытывающей проблемы европейской экономике будет нанесен удар колоссальной силы, который поставит под вопрос саму возможность поддержки Украины в заявленных объемах. Второй фактор — рост угрозы прямой войны Европы и России в условиях ухудшения отношений ЕС и США", — сообщается в материале.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива наблюдается значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.Ранее Минобороны России сообщило, что действия европейских стан, которые размещают у себя производство беспилотников для Украины, все быстрее втягивают эти государства в конфронтацию с Москвой.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260423/ukraina-869400567.html

https://1prime.ru/20260423/vsu-869400714.html

https://1prime.ru/20260423/ukraina-869401171.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

